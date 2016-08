Kim Kardashian laat toch tepels zien

NEW YORK - Kim Kardashian riep begin augustus nog dat ze niet zomaar haar tepels laat zien. Dinsdag werd de ster met haar tepels gespot in een doorschijnend korset. Foto's van Kim verschenen dinsdag op diverse Amerikaanse websites.

Door ANP - 31-8-2016, 3:41 (Update 31-8-2016, 3:41)

Kim werd samen met haar man Kanye West in New York op straat gefotografeerd en droeg een zwart doorschijnend korset en korte broek. Haar tepels zijn duidelijk zichtbaar door het doorschijnende korset.

"Ik ben niet het type vrouw dat zijn tepels te pas en te onpas laat zien", verklaarde Kim op 5 augustus tijdens een interview op de BlogHer16 conferentie in Los Angeles. Tijdens de conferentie kreeg Kim veel vragen over haar weinig verhullende foto's.

Kim en Kanye zijn momenteel in de Amerikaanse stad New York waar ze afgelopen weekend de MTV Video Music Awards bijwoonden. Ook probeerde het stel in de stad een gratis appartement via AirBnB te krijgen, wat tot veel ophef onder de inwoners van The Big Apple leidde. Veel New Yorkers beschuldigen AirBnB ervan bij te dragen aan de sterk gestegen huren in de stad.