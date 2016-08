Selena Gomez neemt een time-out

LOS ANGELES - Zangeres Selena Gomez onderbreekt haar carrière tijdelijk. Ze last een pauze in om te kunnen werken aan paniekaanvallen en een depressie die het gevolg zijn van de auto-immuunziekte lupus waar ze aan lijdt.

Selena Gomez (24), die bezig is met haar wereldtournee Revival, gaf dinsdag tekst en uitleg in een persverklaring. ''Zoals velen van jullie weten, ben ik een jaar geleden gediagnosticeerd met lupus. Het is een ziekte die op verschillende manieren kan uitpakken. Ik heb ontdekt dat lupus bij mij zorgt voor angst, paniekaanvallen en depressie'', staat in de verklaring die in bezit is van onder meer USA Today.

''Ik wil proactief zijn en me focussen op mijn gezondheid en geluk en heb besloten dat de beste manier om vooruit te komen is om wat tijd vrij te nemen'', zegt ze. Ze bedankt haar fans voor hun steun. ''Jullie weten hoe speciaal jullie voor me zijn. Maar ik moet er nu voor zorgen dat ik al het mogelijke doe om me goed te voelen. Ik weet dat ik er niet alleen voor sta en door dit te delen hoop ik anderen aan te moedigen hun eigen problemen aan te pakken."

Ziggo Dome

Selena onthulde vorig jaar dat ze chemotherapie heeft moeten ondergaan. Het is volgens persbureau Reuters niet duidelijk wat haar besluit betekent voor de rest van haar wereldtournee, voornamelijk concerten in Europa. Ze wordt op 18 oktober verwacht in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het Europese deel van haar tournee begint op 10 oktober in Helsinki.

In 2013 brak Selena Gomez een deel van haar Stars Dance-wereldtournee af om gezondheidsproblemen.