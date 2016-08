Politie vindt wapens en drugs bij Chris Brown

LOS ANGELES - De politie van Los Angeles heeft dinsdag wapens en drugs gevonden bij de woning van Chris Brown, waar agenten in afwachting zijn van een huiszoekingsbevel. De zanger gooide de spullen in een plunjezak uit het raam, meldt TMZ.

De politie kwam op het huis van de zanger af nadat een vrouw het alarmnummer 911 had gebeld en beweerde dat Chris Brown haar had bedreigd met een vuurwapen. De politie arriveerde om 3.00 uur in de nacht bij zijn woning.

Terwijl de politie wacht op toestemming het huis te doorzoeken, heeft Chris de woning niet verlaten. Volgens bronnen van TMZ heeft de zanger de politie uitgedaagd door een plunjezak uit het raam te gooien. "Kom me maar halen'', zou hij daarbij hebben geroepen. De bronnen van TMZ zeggen dat in de zak wapens en drugs zaten.

Chris Brown heeft inmiddels ook een video gemaakt waarin hij vertelt dat de politie zijn woning heeft omsingeld, maar dat hij niet van plan is naar buiten te komen. Hij zegt een hardwerkende vader te zijn die voor zijn dochtertje zorgt. In de video klaagt Chris ook dat de politie altijd veel te laat op zijn telefoontjes reageert. Als hij bijvoorbeeld belt over stalkers, komt de politie pas de volgende dag.