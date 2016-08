Ouders van Zendaya gaan scheiden

ANP Ouders van Zendaya gaan scheiden

LOS ANGELES - De ouders van Disney-ster Zendaya gaan scheiden. Omdat Zendaya 19 jaar is, hoeft er geen ruzie gemaakt te worden over de alimentatie, maar er is wel een ander probleem. Haar vader, Kazambe Ajamu Coleman, is haar manager en dat geeft moeder Claire Stoermer volgens TMZ de kans geld los te peuteren bij haar ex.

Door ANP - 30-8-2016, 19:36 (Update 30-8-2016, 19:36)

Omdat Kazambe de manager van Zendaya is geworden tijdens het huwelijk met Claire behoren alle managementinkomsten op papier toe aan beide ouders. Overigens lijkt Claire helemaal niet van plan te zijn om Kazembe het vel over de neus te gaan trekken. Ze heeft geen juridische stappen in voorbereiding en het heeft er dan ook alle schijn van dat het stel al tot een verdeling van het geld is gekomen.

Hoe Zendaya het in de toekomst bij optredens en feestjes gaat doen, is nog de vraag. Nu verschijnt ze meestal samen met beide ouders op de rode loper.