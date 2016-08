James Franco en Zoe Kravitz in cast van Kin

ANP James Franco en Zoe Kravitz in cast van Kin

LOS ANGELES - James Franco, Zoe Kravitz, Jack Reynor en Dennis Quaid spelen de hoofdrollen in de sciencefictionthriller Kin. De opnames van Kin beginnen op 24 oktober. Deadline meldt dat de film binnenkort voor distributie wordt aangeboden op het filmfestival in Toronto.

Door ANP - 30-8-2016, 19:15 (Update 30-8-2016, 19:15)

De regie van de productie is in handen van de broers Jonathan en Josh Baker. De film is gebaseerd op hun korte film Bag Man uit 2015.

Jack Reynor speelt in Kin een ex-gedetineerde die recent is vrijgelaten en met zijn geadopteerde broertje op de vlucht slaat voor een wraakzuchtige crimineel (James Franco) en en aantal buitenaardse soldaten. Hun enige bescherming is een gevonden wapen van mysterieuze afkomst. Dennis Quaid speelt de rol van de vader van de twee broers. Zoe Kravitz speelt een jonge vrouw die bondgenoot wordt van de vluchtende broers.