ANP België stuurt film D'Ardennen in voor Oscar

ANTWERPEN - De speelfilm D'Ardennen is dit jaar de officiële Belgische inzending voor de Oscars. Dat maakte een jury van vier mensen uit de Belgische filmwereld maandag bekend, meldt persbureau Belga.

Door ANP - 30-8-2016, 16:03 (Update 30-8-2016, 16:03)

D'Ardennen is het speelfilmdebuut van Robin Pront. In de film zijn de hoofdrollen weggelegd voor Veerle Baetens, Kevin Janssens en Jeroen Perceval. Het is nog even afwachten of de film ook geselecteerd wordt door de Academy. Voor eind december moet duidelijk zijn of D'Ardennen de shortlist van maximaal negen films haalt. Op 24 januari worden de nominaties bekendgemaakt, en op 26 februari volgt de Oscar-uitreiking.

In september vorig jaar ging D'Ardennen, een film over twee aan lager wal geraakte broers, in wereldpremière op het filmfestival van Toronto. De Europese première was op het filmfestival van Gent. Verschillende andere festivals selecteerden de film, en de voorbije maanden werd D'Ardennen verkocht aan Nederland, Zweden, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In de VS komt de film dit najaar in de bioscoop in onder meer Los Angeles en New York. De remakerechten zijn ook al verkocht in Amerika.

Veerle Baetens speelde ook in Felix van Groeningens The Broken Circle Breakdown, die in 2014 genomineerd werd voor Beste Niet-Engelstalige Film. De Nederlandse Oscar-inzending is nog niet bekend.