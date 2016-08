Sean Kingston betaalt rekening juwelier niet

NEW YORK - Sean Kingston is weer eens nalatig geweest met het betalen van zijn rekeningen. De rapper nam in juli bij een juwelier in Manhattan voor ruim 300.000 dollar aan sieraden mee, maar het geld heeft hij nog altijd niet overgemaakt, weet Page Six op basis van rechtbankdocumenten.

Door ANP - 30-8-2016, 9:23 (Update 30-8-2016, 9:23)

Kingston, die in 2007 een wereldhit scoorde met Beautiful Girls, zocht onder meer twee horloges uit met 46 karaats diamanten, een ketting met 99 karaats diamanten en twee gouden kettingen. Hij betaalde duizend dollar vooruit en beloofde de juwelier dat zijn businessmanager de rest zo spoedig mogelijk zou overmaken. Kingstons bedrijf, dat toevalligerwijs Time Is Money Entertainment heet, kon de betaling echter niet afronden omdat er simpelweg niet genoeg geld in kas is.

Het is niet de eerste keer dat de 26-jarige Kingston door de rechter op het matje wordt geroepen. In het verleden werd hij ook al eens aangeklaagd door juweliers in Florida en New York omdat hij niet had betaald.