ANP Ruby Rose weer vrijgezel

LOS ANGELES - Ruby Rose is weer vrijgezel. De Orange Is The New Black-actrice en haar vriendin Harley Gusman zijn na enkele maanden samen alweer elk hun eigen weg gegaan.

Door ANP - 30-8-2016, 2:17 (Update 30-8-2016, 2:17)

"Het werkte gewoon niet", vertelt een bron aan People. De twee werden in juni voor het eerst samen gespot. Vervolgens verschenen ze als koppel op het jaarlijkse 4 juli-feest van Taylor Swift.

De 30-jarige Ruby verbrak in december haar verloving met Phoebe Dahl.