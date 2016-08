Dronken Lily Allen bewusteloos afgevoerd

LONDEN - Lily Allen heeft een slechte beurt gemaakt tijdens het Notting Hill Carnival in Londen. De zangeres is knock-out gegaan en bewusteloos afgevoerd nadat ze de ene na de andere fles drank had weggetikt en daarbij ook jointjes rookte, zo is te zien op foto's van The Sun.

Door ANP - 29-8-2016, 22:59 (Update 29-8-2016, 22:59)

Lily stortte vlak voor het podium in toen haar nieuwe lover MC Meridian Dan met haar ex Seb Chew aan een set bezig waren. Eenmaal afgevoerd gaf Lily een paar keer over. Uiteindelijk is ze door haar vriend helemaal weggehaald uit het feestgedruis.

Op Twitter schrijft Allen dat ze maar twee blikjes cider op had en een lege maag had, maar uit de foto's blijkt het tegendeel. De zangeres lurkt overduidelijk aan verschillende flessen sterkedrank. Ondertussen maken omstanders zich zorgen over de gezondheidstoestand van de Britse. In de krant vraagt iemand zich af waar het heen moet met Lily. "Ze heeft zo hard gewerkt aan haar imago. Ze wil zo graag serieus genomen worden. Jezelf zo laten gaan is dan niet echt handig."