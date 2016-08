Albert Verlinde klaar voor nieuw avontuur

Door ANP - 29-8-2016, 18:27 (Update 29-8-2016, 18:27)

“Het voelt echt als een nieuw avontuur. Na vijftien jaar meningen geven en grappen maken in Boulevard ga ik nu een programma presenteren”, vertelde Albert. “Hoofdgasten interviewen, bezig zijn met musea, boeken en films en alles wat ik leuk en interessant vind. Ik ben er klaar voor.”

Albert hoopt ‘de vrolijkheid en gemoedelijkheid’ van Boulevard mee te kunnen nemen naar het nieuwe middagprogramma van RTL 4. “Mijn vrolijkheid, mijn lach, mijn snelheid. Ik hoop dat we dat voor elkaar kunnen boksen in het nieuwe programma.”

Soort bevrijding

Met Boulevard was Albert na vijftien jaar misschien wel te vervlochten geraakt. “Veel dingen zijn aan me blijven kleven.” Als voorbeelden noemt hij de beelden die Boulevard uitzond van Yolanthe Cabau van Kasbergen en Georgina Verbaan met andere mannen. “Dat is aan me gaan kleven. Dat is niet erg, maar nu denk ik: nee, met m’n Stage Entertainment en Theaterfonds ben ik een andere Albert geworden.”

Boulevard was voor Albert moeilijk te combineren met zijn andere werk. RTL Live past beter, vertelt hij. “Het bijzondere aan dit tijdstip is dat ik om 18.00 uur thuis ben. Dan kan ik nog naar het theater, of uit eten of met mensen afspreken. Na Boulevard was ik pas tegen 20.15 uur, 20.30 uur thuis. Dit voelt als een soort bevrijding op agendagebied.”

Mooie punt

Zijn vertrek bij Boulevard, afgelopen vrijdag, voelt nog ‘onwerkelijk’. “Dat ik vanochtend niet meer met de redactie belde, dat ik nooit meer achter die desk zit, dat is heel raar en voelt heel vreemd. Maar het is mooi. Het is een mooie punt geweest op deze manier.”

Die ‘punt’ moest voor Albert zonder tranen verlopen. “Ik had me voorgenomen het droog te houden. Ik wilde niet dat het laatste fragment van vijftien jaar vrolijkheid in Boulevard een Albert in tranen was.”