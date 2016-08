Carice van Houten is moeder geworden

AMSTERDAM - Carice van Houten is bevallen van haar eerste kindje. Het jongetje heeft de naam Monte gekregen, maakte vader Guy Pearce op Twitter bekend.

Door ANP - 29-8-2016, 15:41 (Update 29-8-2016, 15:41)

"Vanmorgen is een klein cadeautje aangekomen, ons is verteld dat zijn naam Monte Pearce is", aldus Guy. "We denken dat we hem maar houden. Iemand een placenta-smoothie?", grapt hij er achteraan.

Carice kondigde in maart aan dat ze in verwachting is. De 39-jarige actrice liet destijds echter in het midden wanneer de baby ter wereld zou komen. Twee weken geleden leek het er even op dat de bevalling aanstaande was toen diverse media aankondigden dat Carice bij een Amsterdams ziekenhuis was gesignaleerd. Het ging echter om een routinecontrole.

Carice kent Guy van de set van Brimstone, de nieuwe film van Martin Koolhoven. Geruchten dat de actrice voor haar 48-jarige Australische tegenspeler was gevallen, doken in november voor het eerst op. Guy scheidde vorig jaar na een huwelijk van achttien jaar. Carice had tot vorig jaar zomer een relatie met Kees van Nieuwkerk, de zoon van presentator Matthijs van Nieuwkerk.