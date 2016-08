Nieuwe Proefkonijnen doen het op eigen manier

AMSTERDAM - Jan Versteegh en Geraldine Kemper, de nieuwe gezichten van Proefkonijnen, maken het televisieprogramma op hun eigen manier. Dat zegt Versteegh maandag in het AD.

Door ANP - 29-8-2016, 8:23 (Update 29-8-2016, 8:23)

Versteegh en zijn partner nemen het stokje over van Dennis Storm en Valerio Zeno. ''We hebben oude afleveringen teruggekeken’’, antwoordt Versteegh op de vraag of ze hun voorgangers om advies hebben gevraagd. ''Laten we wel wezen: Dennis en Valerio hebben Proefkonijnen gemaakt tot wat het is.’’

Toch heeft hij niet met het oude presentatieduo overlegd over hoe zij het programma hebben aangepakt. ‘’Ik denk dat het essentieel is om het op je eigen manier te doen. Wat het met Geraldine en mij zo leuk maakt, is dat wij een man en een vrouw zijn. Dat schept nieuwe mogelijkheden.’’

Daarbij zijn er nieuwe rubrieken bijgekomen en een paar oude verdwenen, geeft Versteegh aan. ''We zijn dus niet gewoon verder gegaan met wat er was.’’

Eerder deze maand haalden Kemper en Versteegh nog het nieuws, nadat ze voor de opnames van Proefkonijnen in Haarlem hadden geprobeerd met een brommobiel over een sloot te springen. Dat lukte, maar na de sprong knalden ze hard tegen een boom. Versteegh geeft aan dat hij die stunt niet nog een keer zal doen. ''Het was een stuk spannender dan de bedoeling was.’’