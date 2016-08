Angela Lansbury deed het voor het geld

ANP Angela Lansbury deed het voor het geld

LONDEN - Angela Lansbury nam haar rol als Jessica Fletcher in de serie Murder, She Wrote puur voor het geld. Dat onthult de inmiddels 90-jarige actrice in The Mirror.

Door ANP - 29-8-2016, 1:37 (Update 29-8-2016, 1:37)

"Er komt een moment in je theatercarrière waarop je je realiseert; ik verdien hier niets mee. Dat was de specifieke reden waarom ik voor televisie koos", aldus de Britse. Dat betekent overigens niet dat zij verder niets zag in de rol van de gepensioneerde lerares die schrijfster en privé-detective wordt. "Toen dit voorbij kwam dacht ik: 'interessant, hier kan ik iets van maken'"

De actrice nam uiteindelijk 264 afleveringen op van de serie, die van 1984 tot 1996 werd uitgezonden. In die tijd bond ze een miljoenenpubliek aan zich, onder wie ook verschillende prominenten. In het interview vertelt Angela dat ze er tijdens een ontmoeting met Frank Sinatra achterkwam dat de zanger een grote fan was van Murder, She Wrote. "Ik vond het erg aandoenlijk dat hij zijn entertainment vond in het kijken van onze malle show."