ANP Kendall Jenner niet geweigerd bij Uber

LOS ANGELES - Kendall Jenner is helemaal niet geweigerd door Uber. "Er was een klein probleem waardoor haar account even was geblokkeerd, maar dat is alweer opgelost," zegt een woordvoerder van de taxidienst tegen Foxnews.

Door ANP - 28-8-2016, 15:31 (Update 28-8-2016, 15:31)

Het nieuws werd vrijdag in de wereld gebracht door haar halfzus Kim Kardashian, die via Twitter Uber beschuldigde het model op een zwarte lijst te hebben gezet. Daarom moest zij Kendall naar een feestje brengen.

Op Snapchat deden de halfzusjes nog een keer hun beklag en vroegen Uber waarom Kendall zo 'oneerlijk' werd behandeld. "Ik ben de beste klant," klaagde het model lachend, "Ik begrijp het niet."