ANP Sharon Osbourne stemde voor brexit

LONDEN - Sharon Osbourne heeft voor een vertrek van de Britten uit de Europese Unie gestemd. Dat vertelt het jurylid van X-Factor in een groot interview met Sunday Times. “Er zijn veel te veel mensen in dit kleine land”, zegt ze.

Door ANP - 28-8-2016, 15:08 (Update 28-8-2016, 15:08)

De vrouw van Ozzy Osbourne vergeleek het Verenigd Koninkrijk met Hongkong. “Het is er overbevolkt en veel te druk.” Bovendien vindt ze dat zaken als onderwijs en volksgezondheid slecht zijn geregeld. “Zorg eerst voor je eigen mensen”, zegt ze. Sharon vindt Engeland Engeland niet meer. “Vroeger hield iedereen van ons. We hadden stijl en traditie.”

Sharon woont met Ozzy in de Verenigde Staten, maar ze komt nog steeds terug naar haar geboorteland. Momenteel is ze weer jurylid in X-Factor. De talentenjacht werd zaterdagavond weer uitgezonden in Engeland. De kijkcijfers van de eerste aflevering vielen echter tegen. In vergelijking met vorig seizoen verspeelde X-Factor 800.000 kijkers.