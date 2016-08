Dawn French presenteert talentenjacht

LONDEN - Dawn French gaat een talentenjacht presenteren op de Engelse tv. Volgens Daily Mirror gaat het om een programma waarin kinderen tussen de drie en dertien hun kunsten mogen vertonen.

Het programma wordt uitgezonden op ITV en gaat Little Big Shots heten. In Amerika is de show al een groot succes. Kinderen die meedoen kunnen geen prijs winnen, en het is niet de bedoeling dat ze de grond in worden geboord door de juryleden. Het moet een vrolijke en positieve talentenjacht worden.

Dawn, in ons land vooral bekend van de programma’s die ze met Jennifer Saunders maakte, heeft heel veel zin in Big Little Shots. “Ik vind er alles, maar dan ook echt alles leuk aan”, zegt ze. “Maar het leukste is dat ik al die bijzondere kinderen met hun bijzondere talenten van dichtbij mag meemaken.”