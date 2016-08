Holland-België was luxe voor Wendy van Dijk

ANP Holland-België was luxe voor Wendy van Dijk

AMSTERDAM - Wendy van Dijk heeft vrijdagavond de zware taak zes cabaretiers in toom te houden in de ludieke spelshow Holland-België. Toch noemt ze de opnamen achteraf ‘een luxe’. “Je gooit iets op en die zes topvoetballers willen wel scoren”, zegt ze tegen BuzzE.

Door ANP - 26-8-2016, 13:23 (Update 26-8-2016, 13:23)

Wendy vond Holland-België, dat om 20.30 uur te zien is op RTL 4, superleuk. “Ik ben zelf ook best fanatiek en vond het grappig om de teams los te zien gaan over de vooroordelen, taalkwesties en andere dingen. Er was echt een strijdje gaande en dat vond ik heel leuk.”

In Holland-België trekt een Nederlands team onder leiding van Jandino Asporaat ten strijde tegen het Belgische team van Philippe Geubels. Ruben Nicolai en Jan-Jaap van der Wal staan Jandino bij, Philippe krijgt bijval van actrice Ruth Beeckmans en acteur Sven de Ridder. “Het was leuk om de Belgische cabaretiers beter te leren kennen”, zegt Wendy, die het programma presenteert met de Vlaming Jonas van Geel.

Flessendraaier

Met hem had Wendy de grootste lol. “Ik kende Jonas niet, maar bleek veel raakvlakken met hem te hebben. We hadden een enorme klik. Met hem heb ik enorm de slappe lach gehad, maar dat was gelukkig nog tijdens de repetities. Dat is toch wel bijzonder dat je dat hebt met iemand die je niet kent.”

Wendy vond het bovendien ‘interessant om iets meer te weten te komen over onze buren’. “Ik heb best wel veel gedaan in België. Maar het is daar echt heel anders dan hier, het werktempo is anders, het eten is anders. België is echt het buitenland.” Zelf moet de presentatrice altijd gniffelen om het taalgebruik van onze zuiderburen. “Een flessendraaier is bijvoorbeeld een kurkentrekker, heel geestig.”