Luyendijk blijft goed scoren met nieuw boek

AMSTERDAM - Het nieuwe boek van Joris Luyendijk staat net als vorige week bovenaan de Boeken Top 10. De journalist publiceerde vorige maand het boek Kunnen we praten, waarin hij ingaat op het gebrek aan vertrouwen in politiek partijen. Via de website van De Correspondent kun je meepraten over het onderwerp dat Luyendijk aansnijdt in zijn boek.

Door ANP - 15-3-2017, 12:31 (Update 15-3-2017, 12:31)

Tommy Wieringa komt nieuw binnen in de top 10. De bestsellerauteur bracht het boek De dood van Murat Idrissi uit. Daarmee komt de 49-jarige Wieringa deze week terecht op de negende plaats. Hij is niet de hoogste binnenkomer in de top 10. Dat zijn David van Reybrouck en Mohamed Bachiri met hun boek Jihad van liefde. Het Belgische duo staat achter Luyendijk op plek twee. De memoires van Sonja Barend blijven populair. Je ziet mij nooit meer terug vinden we terug op de derde plaats.

Fajah Lourens en haar twee boeken over killerbody’s staan nog altijd bovenaan in de top 10 eten & drinken. De fitnessfanaat liet vorig week via Instagram nog weten dat ze inmiddels minder dan 60 kilo weegt dankzij haar killerbody-dieet. Na ruim vier jaar intensief bezig te zijn met sport en voeding gaf de weegschaal 57,4 kilo aan.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1 (1) Joris Luyendijk - Kunnen we praten

2 (-) David van Reybrouck & Mohamed Bachiri - Jihad van liefde

3 (3) Sonja Barend - Je ziet mij nooit meer terug

4 (2) Andy Griffiths en Terry Denton - De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen

5 (4) Miriam Lancewood - Mijn leven in de wildernis

6 (5) Lars Kepler - Jager

7 (6) Astrid Holleeder - Judas. Een familiekroniek.

8 (7) Daniel Cole - Ragdoll

9 (36) Tommy Wieringa - De dood van Murat Idrissi

10 (9) Kluun - DJ