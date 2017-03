Gestolen kunst teruggevonden in Oostenrijk

WENEN - De Oostenrijkse politie heeft een partij kostbare schilderijen teruggevonden die in 2014 uit een villa in Wenen waren gestolen. Het gaat om 67 werken van onder anderen Oskar Kokoschka en Koloman Moser, die bij elkaar ongeveer 2,5 miljoen euro waard zijn. De politie trof de kunstwerken na lang speurwerk in een woning in de Oostenrijkse hoofdstad.

Door ANP - 15-3-2017, 11:50 (Update 15-3-2017, 11:50)

Bij de inbraak in 2014 verdwenen bij elkaar 72 schilderijen. De eigenaresse, een bejaarde dame, was tien dagen op vakantie toen de dieven toesloegen. Zij schakelden onder andere het alarm uit.

De politie denkt dat het gaat om een internationaal opererende Oost-Europese bende. Er is nog niemand aangehouden.