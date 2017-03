Kitty Courbois was alom geprezen actrice

RIJSWIJK - Kitty Courbois, die zondag op 79-jarige leeftijd overleed, werd als toneel- en filmactrice alom geprezen. Ze wordt beschouwd als een van de beste Nederlandse actrices. Courbois stond op de loonlijst van onder meer de Nederlandse Comedie, Baal en Toneelgroep Amsterdam.

12-3-2017

Courbois werd in 13 juli 1937 geboren in Nijmegen. Haar opleiding had ze gevolgd op de toneelschool in Arnhem. Dat ze de kunstzinnige kant opging, was niet verwonderlijk. Het zat in de familie. Haar moeder was zangeres en haar broer jazzdrummer. Zelf begon ze ook in de muziek. Op haar zeventiende pakte ze de gitaar op en begon (Franse) liedjes te zingen. Het bracht haar onder meer in de Rob de Nijs-show.

Maar film bleek uiteindelijk toch haar grootste passie. ,,Voor een camera vergeet ik mijn eigen leven, m'n sores", zei ze eens. Ze was te zien in veel films en tv-series, zoals onder meer Het gangstermeisje (1966), Een mens van goede wil (1973), Het debuut (1977), Twee vrouwen (1979), Spetters (1980), Twee vorstinnen en een vorst (1981), het Bittere kruid (1985), Flesh + Blood (1985) en Op hoop van zegen (1986). Ook na de pensioengerechtigde leeftijd bleef Courbois acteren. In 2012 speelde ze de rol van koning Wilhelmina in de VPRO-serie Beatrix, Oranje onder vuur. Haar laatste laatste rol had ze in de film De held (2016).

Mooie karakterrollen

Hoewel Kitty Courbois vaak mooie karakterrollen speelde en zich terdege op haar filmrollen voorbereidde, was haar naam op de titelrol geen garantie voor volle zalen. Ze was niet zo'n kassatrekker, constateerde ze zelf eens. In België daarentegen werd ze als filmactrice meer gewaardeerd. Haar films liepen daar als een trein.

Courbois had een tijd lang een relatie met de Vlaamse schrijver Hugo Claus. Toen die voorbij was, was ze niet zo blij met het boek Het jaar van de kreeft van Claus, waarin zijn model stond voor het hoofdpersonage. ,,Dat boek en de hele publiciteit eromheen was een hele shock voor me.''

Courbois wordt vaak genoemd als voorbeeld voor vele jonge actrices. ,,Het vak heeft mij heel veel gebracht, heel erg veel gezelligheid, hard werken, succes en mislukking. Film, theater en tv: met in het bijzonder drama. Ik ben het best in emoties opwekken, drama is mijn favoriet, vooral stil drama. Ik word gezien als een dramatisch type, maar ik vind mijzelf nogal vrolijk'', zei ze ooit.