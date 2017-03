Vijf exposities over migratie in Amsterdam

AMSTERDAM - Het Stedelijk Museum in Amsterdam wijdt tot en met de komende jaarwisseling vijf achtereenvolgende tentoonstellingen aan migratie, een van de meest besproken onderwerpen van het moment.

Door ANP - 12-3-2017, 10:49 (Update 12-3-2017, 10:49)

,,Ik vind het belangrijk dat in het Stedelijk Museum te zien is hoe er vanuit de kunst wordt gekeken naar dit onderwerp, en hoe kunst ons kan confronteren met onze eigen denkbeelden en dat we in staat zijn deze te heroverwegen”, aldus directeur Beatrix Ruf van het Stedelijk.

De Indiase Nalini Malani opent de reeks op 18 maart met 'Transgressions', een expositie die draait om een installatie van schilderij, video en bewegende schaduwen. Nalini Malani is volgens Ruf een grootheid in India: ,,Je kunt haar vergelijken met Marlene Dumas.''

Utopie

Op 20 mei volgt dan 'Oplossing of utopie'. Het Stedelijk Museum presenteert projecten die bedoeld zijn geweest voor mensen op de vlucht. ,,Het kan gaan van kleding die onderweg ook een tentje kan worden tot betere bewegwijzering in een vluchtelingenkamp, schakelbare metalen vloerdelen om in tijdelijke onderkomens te plaatsen of een digitale dienst waarmee vluchtelingen wegwijs gemaakt kunnen worden in hun nieuwe woonomgeving.''

Half 2017 komt vervolgens 'Ik ben een geboren buitenlander'. Het museum laat dan diverse hoofdstukken zien uit de geschiedenis van migratie: ,,Van de Nederlandse migranten die rond 1900 aankwamen op Ellis Island, Indisch-Nederlandse repatrianten in Kamp Budel in 1958, Surinaams-Nederlanders in de Bijlmer in 1975 tot een jonge Bosnische vluchtelinge in een Nederlands asielzoekerscentrum en de Syrische vluchtelingen in het huidige Turkije.''

Het Stedelijk Museum haalt in de zomer ook de Zuid-Afrikaanse fotografe Zanele Muholi naar Amsterdam. Ze komt met een een serie portretten van vrouwen uit de lesbische gemeenschap in haar land. De Colombiaanse kunstenaar en activist Carlos Motta sluit af met een video-installatie over het vluchtelingenvraagstuk..