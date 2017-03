Thomas Cammaert is de Mol

AMSTERDAM - Thomas Cammaert was dit jaar de mol in het populaire tv-programma Wie is de Mol?. Cammaert bleef met Jochem van Gelder en Sanne Wallis de Vries over in de finale van het tv-programma. Wallis de Vries won het programma. Zij neemt een prijzenpot van 24.320 euro mee naar huis.

Door ANP - 11-3-2017, 21:11 (Update 11-3-2017, 21:15)

Naast Cammaert, Van Gelder en Wallis de Vries deden ook wetenschapsjournalist Diederik Jekel, Imanuelle Grives, Jeroen Kijk in de Vegte, Sigrid ten Napel, Roos Schlikker, Yvonne Coldeweijer en Vincent Vianen mee.

Net als vorig jaar werd de finale vanuit Amsterdam uitgezonden. Vorig jaar won Tim Hofman Wie is de Mol?. Toen versloeg de BNN-presentator 3FM-dj Annemieke Schollaardt. Dat jaar werd het AVROTROS-programma in de Dominicaanse Republiek opgenomen. KRO-NCRV-presentator Klaas van Kruistum was die editie de mol.

Hoge kijkcijfers

Wie is de Mol? is al jaren goed voor hoge kijkcijfers. Vorig jaar keken net geen drie miljoen mensen naar de live uitgezonden finale van het programma dat zich toen afspeelde in de VS, in Oregon.

Vorige week keken 2.631.000 mensen naar de voorlaatste aflevering en dat was een record in deze laatste fase van het populaire programma. Die negende aflevering, de opmaat naar de finale, was volgens een woordvoerster van AVROTROS de meest bekeken voorlaatste aflevering ooit in de geschiedenis van Wie is de Mol?.