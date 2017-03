Amerikaanse schrijver Waller overleden

ANP Amerikaanse schrijver Waller overleden

SAN ANTONIO - De Amerikaanse schrijver Robert James Waller is op 77-jarige leeftijd in zijn huis in Fredericksburg, Texas overleden. Een longontsteking werd hem noodlottig in combinatie met de ziekte van Kahler, een vorm van beenmergkanker waaraan hij leed. Dat heeft zijn agent vrijdag bekendgemaakt via het blad Variety.

Door ANP - 10-3-2017, 21:00 (Update 10-3-2017, 21:00)

Waller werd bekend door de roman 'The Bridges of Madison County' uit 1992 waarvan wereldwijd ruim twaalf miljoen exemplaren, onder meer in een Nederlandse vertaling, over de toonbank gingen. Het boek, in amper elf dagen geschreven, werd verfilmd met Clint Eastwood en Meryl Streep in de hoofdrollen.