Thijs 'Fabeltjeskrant' Chanowski (86) dood

ANP Thijs 'Fabeltjeskrant' Chanowski (86) dood

AMSTERDAM - In een ziekenhuis in Alkmaar is Thijs Chanowski op 86-jarige leeftijd overleden. Chanowski was een veelzijdige televisieproducent, onder meer verantwoordelijk voor de Fabeltjeskrant en Paulus de Boskabouter. Hij kreeg prijzen voor zijn tv- en filmwerk en was altijd op zoek naar technische innovaties. Chanowski overleed na een ziekbed, zo maakte een vriend van de familie bekend.

Door ANP - 10-3-2017, 12:08 (Update 10-3-2017, 12:31)

Thijs Chanowski (1930, Hamburg) maakte ooit carrière als jazzbassist, vooral in Frankrijk waar hij optrad met topsolisten als saxofonist Don Byas en violist Stéphane Grappelli. Via regel- en productiewerk in de muziekwereld kwam hij steeds meer in contact met technici, grafici en decorontwerpers. Al begin jaren zestig richtte hij zijn eigen productiebedrijf op, met al meteen een bijzondere interesse voor nieuwe opnametechnieken.

Halverwege de jaren zestig begon Chanowski met de productie van het kinderprogramma De Fabeltjeskrant, met (Engelse) poppen naar scenario’s van Leen Valkenier. ,,Oogjes dicht en snaveltjes toe'', dagelijks gingen talloze Nederlandse kijkbuiskindertjes ermee slapen.

Technologie

Chanowski interesseerde zich al van jongs af aan voor technologieën, zag er de oneindige mogelijkheden van in en maakte er in zijn productiewerk voor tv en film veel gebruik van. Na de Fabeltjeskrant werkte hij als ondernemer/onderzoeker met technologiebedrijven (zoals Philips) mee aan de ontwikkeling van onder meer de beeldplaat en de chroma-key (het filmen tegen een groen scherm waar later met computers die achtergrond wordt ingevuld). Hij richtte zijn eigen multimedia-lab op. Medio jaren negentig werd hij aangesteld als buitengewoon hoogleraar databases en zoeksystemen aan de Universiteit van Amsterdam.

Chanowski woonde in Bergen. Hij overleed dinsdag 7 maart.