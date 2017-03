Nederlandse fotografe krijgt Hasselblad-prijs

ANP Nederlandse fotografe krijgt Hasselblad-prijs

GÖTEBORG - De Nederlandse fotografe Rineke Dijkstra (57) krijgt de Zweedse Hasselblad-prijs voor fotografie. Ze is ,,een van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars die met fotografische portretten werkt'', aldus een verklaring van de Hasselblad-stichting woensdag.

Door ANP - 8-3-2017, 13:10 (Update 8-3-2017, 13:10)

,,Haar foto's op groot formaat richten zich op de facetten van identiteit.'' Dijkstra vangt met haar foto's momenten van overgang of van kwetsbaarheid, stelt de stichting.

Zij is de eerste Nederlandse fotograaf die deze prestigieuze prijs krijgt. Dijkstra ontvangt de prijs van 1 miljoen Zweedse kronen (105.000 euro) op 9 oktober in Göteborg. De prijs is genoemd naar de uitvinder van de gelijknamige camera.