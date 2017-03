Joris Luyendijk schrijft weer een bestseller

AMSTERDAM - Joris Luyendijk heeft met Kunnen we praten weer een succes in handen. Het boek, met gesprekken met mensen die nog maar weinig of geen vertrouwen in de politiek hebben, staat op de eerste plek van de Boeken Top 10.

Door ANP - 8-3-2017, 11:18 (Update 8-3-2017, 11:18)

Het boek is onderdeel van het project kunnenwepraten.nl, een samenwerkingsverband van het dagblad AD, online platform De Correspondent, omroep WNL en uitgeverij Atlas Contact. Mensen die de politiek weinig of niet meer vertrouwen kunnen in gesprek gaan met elkaar of met Luyendijk.

Kunnen we praten stoot De waanzinnig boomhut van 78 verdiepingen van de eerste plek. Het nieuwste kinderboek in de succesvolle reeks van Andy Griffiths en Terry Denton staat deze week op 2.

Je ziet mij nooit weer terug, de memoires van Sonja Barend, bezet de derde plek van de bestsellerlijst. Achter de bekende Nederlander die meer dan veertig jaar op televisie was, gaat een aangrijpend en voor velen onbekend oorlogsverleden schuil. De titel van het boek zijn de woorden van haar biologische vader, toen die in 1942 werd opgehaald uit haar ouderlijk huis.