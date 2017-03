Buma Award Internationaal voor Afrojack

HILVERSUM - De vierde editie van het Buma Awards Gala is maandagavond afgetrapt met een Buma Award Internationaal voor dj Afrojack (Nick van de Wall) en componist Giorgio Tuinfort. Het duo won de prijs voor het nummer This One's for You.

Door ANP - 6-3-2017, 21:14 (Update 6-3-2017, 21:14)

Tijdens het gala in Studio 21 in Hilversum worden Nederlandse componisten, tekstdichters en muziekuitgevers in het zonnetje gezet. Presentator Erik de Zwart reikt maandagavond in totaal tien prijzen uit, waaronder de Gouden Harp, een oeuvreprijs voor personen die bijzonder veel hebben betekend voor de Nederlandse muziek. Die prijs gaat dit keer naar radio- en tv-presentator Frits Spits.

De Buma Award Internationaal is de prijs voor het nummer van Nederlandse bodem dat het afgelopen jaar het meest is gedraaid, gestreamd en verkocht in het buitenland. De prijs voor de hit This One's for You van Afrojack en Giorgio Tuinfort werd in ontvangst genomen door uitgever Tony Berk. De twee makers konden er niet in persoon bij zijn. ,,Ik hoop maar omdat ze druk zijn met het schrijven van een paar nieuwe hits", grapte Berk. Het nummer In the Name of Love van Martijn Garritsen (Martin Garrix) eindigde op de tweede plaats.