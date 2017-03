Eddie Vedder solo te zien in Amsterdam

AMSTERDAM - Pearl Jam-voorman Eddie Vedder komt in mei naar Amsterdam voor twee soloconcerten in AFAS Live. De shows zijn op maandag 29 en dinsdag 30 mei, maakte organisator Mojo maandag bekend.

De optredens maken deel uit van de Europese tournee die Vedder in mei en juni doet. De zanger kwam in 2007 met zijn eerste soloproject, de beroemde soundtrack voor de film Into The Wild. In 2011 bracht de Amerikaanse artiest het album Ukelele Songs uit.

De kaartverkoop voor de concerten begint vrijdag om 10.00 uur.