ANP 'Mediahuis nog niet van Talpa af'

AMSTERDAM - De overnamestrijd om TMG lijkt beslist, maar de winnaars lijken nog niet van tegenstrever Talpa af. Dat zegt hoogleraar Ondernemingsrecht aan de universiteiten van Maastricht en Nyenrode Bas Steins Bisschop maandag.

Door ANP - 6-3-2017, 14:26 (Update 6-3-2017, 15:20)

Mediahuis en VP Exploitatie bereikten zondag een akkoord met TMG over een overname voor 6 euro per aandeel. Samen hebben de Belgische uitgever en de investeringsmaatschappij van TMG-grootaandeelhouder, de familie Van Puijenbroek, bijna 60 procent van de aandelen TMG in handen. Dat is voldoende om de overname af te ronden. Het bod van Talpa is hoger, maar die partij kan geen meerderheid meer bemachtigen.

,,Er is heel weinig wat John de Mol met Talpa nog kan doen om de strijd te winnen. Hij kan wel nog veel last veroorzaken voor Mediahuis en VP Exploitatie", zegt Steins Bisschop, die geen specifieke kennis heeft van deze deal. ,,Hij kan als grote minderheidsaandeelhouder besluiten vertragen of tegenhouden, of ervoor zorgen dat ze door de rechter moeten worden getoetst. Ook heeft hij recht op informatie."

Verder kan Talpa zijn belang nog uitbouwen. ,,Als er besluiten zijn waarbij statutair twee derde van de aandeelhouders akkoord moet gaan, dan kan De Mol daar een beslissende rol in spelen."

De overnamedeskundige wijst erop dat Mediahuis en VP ook nog mogelijkheden hebben om De Mol buitenspel te zetten. Zo zouden ze over kunnen gaan tot verwatering van de aandelen. Daardoor kan het belang van Talpa worden verkleind tot minder dan 5 procent waardoor ze hem zouden kunnen dwingen tot een verkoop.