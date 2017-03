Tefaf opent de deuren voor de dertigste keer

MAASTRICHT - Circa 280 kunst- en antiekhandels en galerieën uit tal van landen zullen deelnemen aan de dertigste Tefaf, die van vrijdag 10 tot en met zondag 19 maart wordt gehouden in het MECC (Maastricht Exhibition and Congress Centre) in Maastricht.

Door ANP - 5-3-2017, 11:38 (Update 5-3-2017, 11:38)

Onder de topstukken op de kunst- en antiekbeurs zijn een poppenhuis vol zilveren miniaturen uit de Gouden Eeuw, dat 1,75 miljoen euro moet opbrengen, en, voor een kleine 117.000 euro, een tweededelige atlas met kaarten van steden in de Nederlanden, in 1649 gepubliceerd door de tot op heden vermaarde uitgever en cartograaf Johannes Blaeu.

Er zijn op de beurs stukken te koop (en ook gewoon te bewonderen) uit 7000 jaar (kunst)geschiedenis. Ze zijn onderverdeeld in secties, zoals Tefaf Antiek, Tefaf Klassieke Oudheden en Tefaf Design. Penelope Curtis, directeur van het Calouste Gulbenkian Museum in Lissabon en eerder directeur van Tate Britain, is curator van de derde editie van de sectie Tefaf Curated. Op dit gedeelte van de beurs presenteert een aantal galeries werk van eigentijdse kunstenaars, waarbij deze keer het thema van 'de liggende figuur’ centraal staat. Tefaf Curated is aan de beurs toegevoegd om het aanbod van moderne en eigentijdse kunst te vergroten.

Vervalsingen

De Tefaf trok vorig jaar 75.000 bezoekers: museumvertegenwoordigers, privéverzamelaars, handelaren en kijkers. Volgens de organisatie werd er toen in alle segmenten van de beurs goed verkocht. Inmiddels is de kunstwereld opgeschrikt door de ontdekking van enkele zeer knap vervalste schilderijen, die -te goeder trouw- door een veilinghuis waren aangeboden.

De organisatie van de Tefaf wijst er desgevraagd op dat er geen kunst en antiek op de beurs komt waarover ook maar enige twijfel bestaat bij deskundigen. ,,Alle objecten worden gekeurd op kwaliteit, conditie en authenticiteit.'' Van alles wat wordt aangeboden, moet een keuringsrapport worden overlegd dat is opgesteld volgens de modernste richtlijnen en op basis van de meeste eigentijdse onderzoeksmethoden. Als de bewijzen van de authenticiteit onvolkomen zijn, wordt het stuk in kwestie niet op de Tefaf toegelaten, aldus een woordvoerster.