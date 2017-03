Make-over voor Mondriaanhuis

AMERSFOORT - De gemeente Amersfoort geeft de geboorteakte van Piet Mondriaan vanaf dinsdag als bruikleen aan het Mondriaanhuis in het centrum van de stad. In dat huis kwam de kunstenaar dan 145 jaar eerder ter wereld als zoon van een schoolmeester. Het Mondriaanhuis is dan weer toegankelijk voor publiek, na een make-over die ertoe moet leiden dat de bezoekers het werk van Mondriaan echt kunnen 'ondergaan', door middel van onder meer multimediale ontwerpen.

Het gezin Mondriaan woonde 'aan' de school waar vader onderwees. Tot acht jaar na de geboorte van Piet bleef het gezin er nog (vader Mondriaan klaagde intussen steen en been over het huis bij de gemeente: de paddenstoelen groeiden er volgens hem in), totdat het naar Winterswijk vertrok.

De vroegere school annex woonhuis waren al langer een museumpje, met een zaal waar Mondriaans leven met grote foto's en korte teksten in beeld werd gebracht, met wat vroeg werk van zijn hand en soms bijpassende wisselexposities. De zaal over zijn leven is gebleven. En nog steeds is er alleen maar wat werk uit zijn vroegste periode te zien, zoals dorpsgezichtjes en een mannelijk naakt gemaakt op de Rijksakademie. Maar Mondriaan en zijn werk kunnen er nu worden 'beleefd' door onder meer een bezoekje aan zijn nagebouwde, nogal kale woonruimte annex atelier in Parijs.

Projectie

Dat was al zo strak als zijn bekendste werk. Foto's van de Franse vedette Josephine Baker aan de muur verwijzen naar Mondriaans belangstelling voor vrouwelijk schoon. De kunstenaar verschijnt op de muren door de projectie van een dubbelganger van nu. Lurkend aan een sigaretje zet hij bij voorbeeld een plaat op van zijn favoriete muziek.

Muziek speelt ook een rol in twee andere zalen. In de eerste worden, in een strak raamwerk, lichtbeelden van het oeuvre van Mondriaan getoond terwijl daarmee corresponderende muziek te horen is: van Beethoven die hij als jongeman graag hoorde tot de boogiewoogie en jazz waar hij later fan van was. In de zaal 'New York' wordt de bezoeker ondergedompeld in de tijd en het werk van Mondriaan in The Big Apple. Beelden van de stad en zijn werk in die periode bewegen op een enorme kubus, de wanden en de vloeren, en ook hier klinkt de muziek die daarbij hoort.