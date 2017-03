Banksy opent hotel met 'slechtste uitzicht'

BETHLEHEM - De Britse straatkunstenaar Banksy heeft een kunstwerk in de bezette Palestijnse gebieden geopend: het zogenoemde Walled Off-hotel in Bethlehem. De slaapgelegenheid bevindt zich op slechts 4 meter van de omstreden Israëlische veiligheidsmuur, meldt de website van al-Jazeera.

Welke kamer een gast ook boekt, het uitzicht zal de grijze betonnen muur zijn die de Westelijke Jordaanoever van Israël scheidt. ,,Het heeft het slechtste uitzicht van alle hotels ter wereld’’, zei Banksy in een verklaring.

De kamers zelf zijn overigens versierd met tientallen nieuwe werken van de geheimzinnige kunstenaar, van wie de identiteit niet vaststaat. Zo heeft de presidentiële suite een jacuzzi waar water naartoe stroomt vanuit een lekkende tank, zoals die ook op vele Palestijnse daken zijn te vinden.

Palestijnse kunst

Het hotel heeft een galerie die Palestijnse kunst verkoopt en een museum dat de geschiedenis van de regio belicht en de westerse invloed daarop.

Israël begon in 2002 met de bouw van de muur, die potentiële terroristen moet verhinderen vanaf de Westelijke Jordaanoever de oversteek te maken naar Israël. Volgens het Internationaal Gerechtshof is de muur in strijd met het internationaal recht.