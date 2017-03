Israëlische fotograaf Rubinger (92) overleden

ANP Israëlische fotograaf Rubinger (92) overleden

JERUZALEM - De Israëlische fotograaf David Rubinger is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Israëlische krant Haaretz.

Door ANP - 2-3-2017, 12:06 (Update 2-3-2017, 12:06)

Rubinger was wereldberoemd om zijn foto waarop Israëlische parachutisten bij de Klaagmuur staan na de verovering van Oost-Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967.

Rubinger kreeg in 1997 de hoogste onderscheiding van Israël, de Israël Prijs, voor zijn oeuvre. Zijn foto’s tonen de belangrijkste momenten van de Israëlische geschiedenis. In totaal maakte hij zo’n half miljoen foto’s.

Rubinger werd geboren in Oostenrijk in 1924 en emigreerde naar Israël in 1939 en vocht in de Joodse Brigade van het Britse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1951 begon hij zijn carrière als fotojournalist. Eerst bij het inmiddels ter ziele gegane dagblad Haolam Haze en later bij de krant Yediot Ahronot. Ook fotografeerde hij voor Time-Life Magazine.