'Ma' van Hugo Borst te zien als theaterstuk

AMSTERDAM - Het boek Ma van journalist en columnist Hugo Borst over zijn dementerende moeder is volgend jaar te zien als solovoorstelling in de theaters. Acteur en presentator Eric Corton neemt de monoloog voor zijn rekening, zo maakte theaterbureau Solo Stories woensdag bekend.

Door ANP - 1-3-2017, 17:26 (Update 1-3-2017, 17:26)

Borst beschrijft in het boek de aftakeling van zijn moeder, die hij al jaren verzorgt. Corton vindt het bijzonder dat hij het verhaal mag gaan vertellen op het toneel. ,,Omdat het een heel 'echt' verhaal is. Een verhaal van afscheid, van herinneringen, van angst voor het onbekende en van harde humor'', laat de acteur weten. Het is volgens hem een belangrijk verhaal, omdat veel mensen de ziekte krijgen en nog meer mensen in hun omgeving te maken krijgen met de ingrijpende gevolgen ervan.

Het boek Ma ging al ruim 100.000 keer over de toonbank. Borst schreef samen met Carin Gaemers ook een manifest over de ouderenzorg waarmee ze zelfs tot de politiek doordrongen. Ze ontvingen hiervoor onlangs de Machiavelliprijs voor publieke communicatie.

De monoloog Ma wordt geschreven door Marc Veerkamp en geregisseerd door Benno Hoogveld.