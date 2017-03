Directeur Metropolitan Museum stapt op

NEW YORK - De directeur van het Metropolitan Museum of Art in New York, de Brit Thomas Campbell, stapt na acht jaar op als gevolg van miljoenentekorten. De positie van de 54-jarige Campbell, die 22 jaar geleden als curator bij de 'Met' begon, was onhoudbaar geworden, aldus The New York Times.

Door ANP - 1-3-2017, 15:15 (Update 1-3-2017, 15:15)

Volgens de krant kampt het museum met een tekort van maar liefst 38 miljoen euro en bestaat er door tientallen ontslagen grote onvrede bij het personeel. Als gevolg van de financiële problemen ging de bouw van een nieuwe vleugel voor hedendaagse kunst niet door.

Voorzitter van de raad van bestuur, Daniel Weiss, vervangt Campbell tot er een nieuwe directeur is. Het museum, dat jaarlijks 7 miljoen bezoekers trekt, is met 1500 werknemers en een budget van ruim 300 miljoen euro een van de grootste kunstmusea ter wereld.