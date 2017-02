PwC-accountant blunderde met envelop Oscars

LOS ANGELES - Accountantsbedrijf PwC wijst eigen accountant Brian Cullinan aan als schuldige bij het Oscardebacle zondagavond. Hij gaf de verkeerde envelop aan acteur Warren Beatty en hij hield zich niet aan het protocol wat in werking had moeten treden bij een dergelijke fout, zegt PwC in een verklaring.

Door ANP - 28-2-2017, 6:49 (Update 28-2-2017, 6:49)

The Wall Street Journal publiceerde maandag een artikel waaruit bleek dat Cullinan even voor het moment dat hij de envelop moest geven nog een tweet verstuurde met een foto van actrice Emma Stone backstage. De foto werd later verwijderd.

Presentator Warren Beatty en actrice Faye Dunaway hadden een envelop gekregen waarin de naam van de beste actrice stond en die speelde in La La Land. Zij gingen af op de vermelding van de filmnaam. De fout drong pas goed door toen de makers van La La Land hun dankwoord al stonden uit te spreken.

Merkendeskundigen zeggen dat het nog jaren duurt voor dat PwC deze blunder te boven komt. ,,Iemand de juiste envelop geven is geen hogere wiskunde", zegt professor Tim Calkins