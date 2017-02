Boeiende dilemma’s

Bert Wagendorp: ’Masser Brock’. Uitg. Atlas Contact, €19,99.

Het zijn interessante vragen die Bert Wagendorp ’Masser Brock’ aan de orde stelt: bestaat waarheid wel en is die waarheid altijd gediend van volledige openbaarmaking? Waarom rennen nieuwsmedia hyperig achter primeurs aan, ook als dat persoonlijke schade kan veroorzaken? En moeten we wel altijd een mening over alles hebben, ook al is de realiteit vaak zo genuanceerd dat elke mening inwisselbaar wordt?

Masser Brock is journalist en tevens de broer van Mia, de vrouw die het mediabeleid van de premier bepaalt. Als tijdens een VN-missie in Pantsjagan vier Nederlandse militairen op een bermbom rijden en daarna gedood worden door sluipschutters, zorgt Mia ervoor dat er een staatsbegrafenis komt. Maar dan wordt duidelijk dat de militairen geen helden, maar ordinaire drugssmokkelaars waren. Openbaarmaking zou veel schade veroorzaken. Als Masser de werkelijke feiten verneemt, komt hij met zijn rol als journalist in conflict.

Wagendorp bouwt daaromheen een toren van verhalen op. Het duurt een tijdje voor al die losse draadjes, over drugssmokkel op Urk, over een voormalige mol op de redactie van de kwaliteitskrant, over de jeugd van Masser, bij elkaar komen, maar dan levert het ook een hecht vlechtwerk op, dat boeiende dilemma’s onder woorden brengt.