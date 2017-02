Dubbelexpo Snoeck (89) en Lens (86)

ANP Dubbelexpo Snoeck (89) en Lens (86)

AMSTELVEEN - Beeldend kunstenaar Jan Snoeck, vooral bekend van beelden met primaire kleuren van vaak mensachtige figuren, mag dan binnenkort negentig worden, hij is nog volop actief. Museum Jan van der Togt in Amstelveen wijdt vanaf 1 maart een tentoonstelling aan de Hagenaar, op zijn eigen verzoek van zijn nieuwste werk. Hij vond een nieuwe methode om met glas te werken en hij maakt nu veel collages van spulletjes die hij vindt in Franse brocantes, aldus het museum.

Door ANP - 26-2-2017, 10:28 (Update 26-2-2017, 10:28)

De tentoonstelling van het werk van Snoeck wordt gecombineerd met schilderwerk van zijn 86-jarige stadgenoot Oskar Lens, onder de noemer 'Twee Haagse kunstenaars'. Volgens het museum sluiten de tentoongestelde werken van de twee Haagse senioren esthestisch op elkaar aan. De expositie van het werk van Lens is wel een retrospectief.

Genoemde collages van Snoeck doen denken aan maskers. Behalve deze 'maskers' exposeert Snoeck ook een serie glassculpturen die hij met glasblazers in het Italiaanse Murano heeft gemaakt en beelden die doen denken aan Egyptische sculpturen.

Lens belandde in Den Haag doordat hij jurist werd bij Buitenlandse Zaken. Op zijn 33ste zegde hij op bij het minsterie en stortte hij zich voltijds op de kunst. Als onderwerp koos hij vooral vrouwen, op modeshows, in musea, kokend in de keuken, of kijkend naar een of ander schouwspel. Hij maakte vooral indruk met zijn portret van actrice Ida Wasserman, in haar rol van echtgenote in ' 't Is voorbij’ van Edward Albee bij de Haagse Comedie.