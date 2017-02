Cabaretier Henk Elsink (81) overleden

DEN HAAG - Cabaretier, zanger en schrijver Henk Elsink is op 81-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter heeft dit zaterdag bekendgemaakt.

25-2-2017

Elsink leed sinds 2010 aan de ziekte van Alzheimer. Zijn vrouw heeft hem zes jaar lang verzorgd. Sinds anderhalf jaar woonde hij in een verzorgingshuis in Amersfoort. Hij is daar vrijdagavond overleden.

De carrière van Elsink begon al op jonge leeftijd met het maken van revues. Nadat hij een prijs had gewonnen in een regionale talentenjacht, mocht hij optreden in het revuecafé van Tom Manders. Hij deed daarna mee aan diverse televisieprogramma's en maakte in de jaren zestig zijn opwachting in het ABC-cabaret van Wim Kan en Corry Vonk. Daarna kreeg hij in Amsterdam zijn eigen restaurant, de Koopermoolen, waar hij ook optrad voor bezoekers. Ook begon hij het radioprogramma Vrij Entree, waarin heel veel bekenden ontving.

Daarna legde hij zich toe op onemanshows, die ook op de televisie werden uitgezonden. In 1973 kreeg hij voor zijn shows de Gouden Harp. In 1988 beëindigde hij zijn loopbaan en ging hij thrillers schrijven.

Elsink wordt in besloten kring begraven.