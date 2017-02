Deel hoofdrollen The Passion bekend

HILVERSUM - De organisatoren van The Passion, het jaarlijkse paasevenement op Witte Donderdag, hebben donderdag namen bekendgemaakt van hoofdrolspelers. De rol van Petrus wordt gespeeld door zanger/acteur Omri Tindal, die in 2012 deelnam aan The Voice of Holland. De verslaggever wordt vertolkt door EO-presentator Kefah Allush ('De Kist', 'Geloof en een hoop liefde').

Door ANP - 23-2-2017, 12:17 (Update 23-2-2017, 12:17)

Eerder werd al bekend dat zanger en TVOH-deelnemer Dwight Dissels in de huid van Jezus kruipt en dat zangeres Elske DeWall de rol van Maria op zich neemt. Donderdagavond vroeg wordt ook bekendgemaakt wie Pilates zal spelen. De overige rollen worden later op de avond bekendgemaakt tijdens de uitzending van Jinek, waar de cast te gast zal zijn.

The Passion vindt dit jaar plaats in Leeuwarden. Het paasverhaal over de laatste uren van Jezus, dat door bekende Nederlandse artiesten wordt verbeeld en gezongen, wordt voor de zevende keer opgevoerd. De EO en KRO-NCRV zenden het live op tv uit. De vorige editie trok 3,2 miljoen kijkers.