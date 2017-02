Jeugdtheater over verwarring in ziekenhuis

ANP Jeugdtheater over verwarring in ziekenhuis

BREDA - In het ziekenhuis belanden is, zeker voor het eerst, een rare ervaring. Je huist opeens ergens anders, met mensen die je niet kent, loopt overdag in je pyama en medicijnen kunnen je nog eens extra van je stuk brengen. Dansgezelschap De Stilte en saxofoonkwartet Artvark maken er een voorstelling over: 'Bosch in Bed', muziektheater van iedereen vanaf een jaar of zes. Op 12 maart is de première in Breda.

Door ANP - 22-2-2017, 14:34 (Update 22-2-2017, 14:34)

Artistiek leider Jack Timmermans liet zich van verschillende kanten inspireren. Zoals uit de titel valt op te maken, onder anderen door Jheronimus Bosch, die geschilderd lijkt te hebben vanuit hallucinaties. Maar hij kwam ook op het idee door een legendarische BBC-televisieserie: 'The singing dectective' met Michael Gambon in de hoofdrol. Die ging over de detectiveschrijver die is opgenomen. Door pijn en koorts gaat de fantasie met hem op de loop.

In 'Bosch in bed' wordt het vertrouwde bijzonder en het vreemde vanzelfsprekend, zeggen de makers. ,,En kunnen we onze eigen ogen nog wel geloven als we meer zien en meer horen dan ooit tevoren?'', vragen ze zich af. Vijf (volwassen) dansers van De Stilte en de vier saxofonisten van Artvark brengen de verwarrende microkosmos vol kamergenoten, dokters, verplegers en bezoek samen over het voetlicht.

Rol

De saxofonisten, die alle vier ook een rol in de voorstelling hebben, maakten de muziek tijdens de repetities, samen met de dansers.

De Stilte werkt, in binnen- en buitenland, voor een jeugdig publiek en wil ,,met meerduidige voorstellingen en dansactiviteiten, die de verbeelding prikkelen, de speelse leerdrift van kinderen stimuleren en hun artistieke vermogens aanjagen.'' Volgens Timmermans is deze voorstelling niet te heftig voor kinderen. ,,Ieder kind ziet zijn eigen werkelijkheid. Iedereen bevat altijd op zijn eigen niveau.''