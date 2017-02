Beeldend werk Vroman naar museum

ANP Beeldend werk Vroman naar museum

DEN HAAG - Het Literatuurmuseum in Den Haag heeft honderden tekeningen en schetsen van de hand van dichter Leo Vroman gekregen. De Vroman Foundation droeg het beeldende werk van de kunstenaar over aan het museum, dat al zijn literaire archief beheerde. Vroman stierf precies drie jaar geleden.

Door ANP - 22-2-2017, 14:27 (Update 22-2-2017, 14:27)

Het Literatuurmuseum besteedt online aandacht aan Vroman en daar zijn al tekeningen van zijn hand te zien. Ter gelegenheid van de aanwinst en de lancering van de digitale presentatie houdt het Literatuurmuseum ook nog een kleine expositie van Vromans beeldende werk.

De officiële overdracht van het beeldend werk heeft woensdagavond plaats tijdens een speciale avond gewijd aan Vroman. Tijdens de bijeenkomst in De Verkadefabriek in Den Bosch wordt de heruitgave van het boek 'Leo Vroman tekenaar' gepresenteerd en gaat het theaterconcert 'De Vogel in mijn Borst' in première, een 'poëtische reis' door Vromans leven, liefde en werk, door Mirjam van Hengel en Frans van Deursen.