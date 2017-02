Jazzgitarist Larry Coryell overleden

NEW YORK - De Amerikaanse jazzgitarist Larry Coryell is op 73-jarige leeftijd in New York overleden. Dat heeft zijn agent Kurt Nishimura dinsdag bekendgemaakt. De 'Godfather of Fusion' stierf zondag een natuurlijke dood in een hotelkamer in New York, na vrijdag en zaterdag nog te hebben opgetreden in The Iridium.

Door ANP - 21-2-2017, 16:41 (Update 21-2-2017, 16:41)

Coryell maakte sinds de jaren zestig tientallen platen, waarop hij jazz combineerde met andere muzieksoorten, vooral rock. Hij werkte samen met onder anderen Miles Davis, Gary Burton, Alphonse Mouzon, Jack Bruce, Charles Mingus, Billy Cobham, Chet Baker en Chick Corea. Eind jaren zeventig maakte hij een succesvolle wereldtournee met John McLaughlin en Paco de Lucia, twee andere gitaargoden.