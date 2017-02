Mijlpaal voor Drents museum

ASSEN - Het Drents Museum in Assen heeft dinsdag zijn miljoenste bezoeker sinds de heropening eind 2011 mogen verwelkomen: Dave van Mourik uit Almere, die met zijn kinderen Arwen (10) en Maxwell (8) op stap was.

Door ANP - 21-2-2017, 16:07 (Update 21-2-2017, 16:07)

De huidige tentoonstelling van Russisch realisme in het museum heeft inmiddels meer dan 80.000 bezoekers getrokken. Het Drents Museum komt in april met een expositie over het Liao-rijk. De Liao waren oorspronkelijk nomaden, maar bouwden in de tiende en elfde eeuw een rijk op dat zich uitstrekte over gebieden in het huidige Mongolië, China en Rusland.

Het museum gaat komende winter samen met de Kunsthalle in het Duitse Emden een groot overzicht presenteren van Amerikaans realisme van 1945 tot nu. Er zal werk te bewonderen zal zijn van kunstenaars als Edward Hopper, Andrew Wyeth, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Alice Neel, Richard Diebenkorn, Martha Rosler, Alex Katz en Chuck Close.