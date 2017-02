Nazi-actrice Marika Rökk was Sovjetspionne

ANP Nazi-actrice Marika Rökk was Sovjetspionne

BERLIJN - Marika Rökk was tijdens de nazi-periode de absolute top als actrice. Hitler was een groot fan van haar en Cultuurminister Joseph Göbbels had een affaire met haar. Na de oorlog kreeg ze als straf een tijdelijk speelverbod, maar nu blijkt dat ze jarenlang een spionne voor de Sovjetunie was.

Door ANP - 20-2-2017, 16:23 (Update 20-2-2017, 16:23)

De Duitse inlichtingendienst ontdekte het geraffineerde dubbelspel van Rökk al in 1951, maar hield die kennis geheim, zo meldt onder meer het Duitse blad Bild maandag.

De beeldschone actrice had Hongaarse ouders en rolde als operazangeres, actrice en danseres het Duitse culturele leven binnen. Binnen de kortste keren was haar roem onstuitbaar en had ze overal in de top van het nazibestuur vrienden. Ze speelde in veertig films. Ze zou als spionne zijn geronseld door haar manager Heinz Hoffmeister.

Welke informatie ze in de loop der jaren naar Moskou doorspeelde, is nog altijd onontdekt. Ze maakte deel uit van het zogenoemde Kronanetwerk, dat de Russen onder meer zeer geheime informatie doorspeelde over de inval in de Sovjetunie.

Rökk beëindigde haar carrière in 1951. Ze stierf in 2004 op negentigjarige leeftijd in Oostenrijk.