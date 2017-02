Pleun wint The Voice Of Holland

ANP Pleun wint The Voice Of Holland

HILVERSUM - The Voice Of Holland is gewonnen door Pleun Bierbooms. In de finale versloeg ze vrijdagavond Isabel Provoost. De twee zangeressen waren overgebleven in de finale nadat Thijs en Vinchenzo al door de kijkers naar huis waren gestuurd.

Door ANP - 17-2-2017, 23:11 (Update 17-2-2017, 23:11)

Pleun zat in het team van Waylon. De achttienjarige Brabantse was volgens velen de absolute favoriet om de zevende editie van de muzikale talentenjacht te winnen. De winnares krijgt niet alleen een platencontract, ze mag ook optreden met de Toppers tijdens de concerten in mei. Verder krijgt ze een auto.

Vorig jaar won de zangeres Maan het succesvolle RTL4-programma. The Voice wordt geproduceerd door mediabedrijf Talpa, dat met het tv-programma ook in het buitenland succesvol is.

Jurylid Guus Meeuwis maakte juist vrijdag bekend te stoppen als coach bij The Voice of Holland.