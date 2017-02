Visum VS voor Syrische filmmakers

ANP Visum VS voor Syrische filmmakers

LOS ANGELES - De makers van de documentaire White Helmets, over vrijwillige reddingswerkers in Syrië, hebben vrijdag bekendgemaakt dat ze toch willen afreizen naar de Oscar-uitreiking in Los Angeles. Wekenlang verkeerden ze in onzekerheid door het inreisverbod dat door president Donald Trump was afgekondigd, onder andere voor inwoners van Syrië.

Door ANP - 17-2-2017, 19:58 (Update 17-2-2017, 19:58)

Raed Saleh, de leider van de Witte Helmen, en filmmaker Khaled Khatib hebben beiden een visum gekregen. ,,We blijven voorzichtig voor wat betreft het daadwerkelijk fysiek betreden van het land. Tot dusver was alles nogal vaag, maar we hebben te horen gekregen dat ze welkom zijn", aldus producer Joanna Natasegara. ,,De Witte Helmen zijn de meest inspirerende personen die er zijn."

De documentaire is genomineerd in de categorie korte documentaire. Er wordt een inkijk gegeven in het dagelijks leven van de Witte Helmen. ,,Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat in Syrië mensen wonen die dezelfde dingen als zij willen: vrede, een gezin en leven zonder de angst voor bommen", aldus Khatib.