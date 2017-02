Guus Meeuwis stopt bij The Voice

HILVERSUM - Na één seizoen stopt Guus Meeuwis als coach bij The Voice of Holland. De Brabantse zanger maakte dat vrijdag bekend in het radioprogramma Evers StaatOp op Radio 538.

Door ANP - 17-2-2017, 9:22 (Update 17-2-2017, 9:22)

,,Als je The Voice goed wil doen moet je er voor 100 procent voor gaan en dat gaat volgend jaar niet, omdat ik veel dingen zelf wil doen", aldus Meeuwis. Hij zegt genoten te hebben van zijn coachwerk. Wie hem opvolgt bij het programma kan hij niet zeggen.

Vrijdagavond is op RTL4 de finale van The Voice. Er zijn vier kanshebbers voor de winst: Pleun, Vinchenzo, Thijs en Isabel.