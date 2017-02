Penoza V wordt definitief laatse seizoen

ANP Penoza V wordt definitief laatse seizoen

HILVERSUM - Het nieuwe, vijfde seizoen van de populaire tv-serie Penoza wordt definitief het laatste seizoen. Dat heeft KRO-NCRV vrijdag laten weten. Mogelijk komt er nog wel een speelfilm als afsluiter.

Door ANP - 17-2-2017, 8:27 (Update 17-2-2017, 8:27)

,,Penoza was aanvankelijk bedoeld als eenmalige serie. Inmiddels zijn we met bijna vijftig afleveringen toe aan Penoza V", aldus Michel Nillesen, Manager Video van KRO-NCRV.

,,Aan de tv-serie komt een eind, maar samen met regisseur Diederik van Rooijen zijn we in gesprek over een bloedstollend spannende speelfilm, waarmee we de Penoza-reeks gedenkwaardig zullen afsluiten”, zegt producent Alain de Levita van NL Film.

De misdaadserie gaat over de wederwaardigheden van Carmen van Walraven (Monic Hendrickx), die na de moord op haar man terechtkomt in dienst criminele wereld.