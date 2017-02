Toneelschrijver Vorstenbosch overleden

ANP Toneelschrijver Vorstenbosch overleden

AMSTERDAM - Toneelschrijver Ton Vorstenbosch is dinsdag in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Dat heeft impresariaat Senf Theaterpartners woensdag bevestigd. Vorstenbosch was 69 jaar en stierf na een zware ziekte.

Door ANP - 15-2-2017, 12:38 (Update 15-2-2017, 12:51)

Een van zijn bekendste toneelstukken was 'Wilhelmina: Je Maintiendrai' uit 1998. De productie met Anne Wil Blankers in de titelrol was een enorm succes. Het toneelstuk trok een enorme schare bezoekers en werd beloond met de Publieksprijs. Het stuk werd ook bewerkt voor televisie.

Verder schreef Vorstenbosch onder meer de toneelstukken ' Annie M.G., de dochter van de Dominee' en ' Annie M.G. op Soestdijk'. Hij verwierf de Jan Campert-Prijs met 'Scheiden'. Samen met zijn vriend Guus Vleugel maakte hij bij voorbeeld ook 'Schandaal in Holland' en 'Srebrenica!'.

Redster

Voor solo-actrice Nel Kars schreef hij ook diverse stukken over Nederlandse koninklijke figuren, zoals 'Koningin Emma - Redster van Oranje' , uit 2005.

Zijn stukken werden uitgevoerd door onder meer Toneelgroep Centrum, Toneelgroep Amsterdam, Toneelgroep Globe en als vrije producties.